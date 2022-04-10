Салехард, , 06:16 — REGNUM На Ямале российские материалы и технологии обеспечат реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Строительство дороги Фото Алексея Гусева

В Ямало-Ненецком автономном округе работает 27 заводов, производящих асфальтобетонные смеси. Ассортимент современных отечественных битумных материалов включает сотни марок продукции. К таким материалам относятся базовые битумы и полимерно-битумные вяжущие, битумно-полимерные стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, дорожные и аэродромные полимерно-битумные мастики и герметики и многое другое, отмечают подрядчики.

Как ранее сообщало РЕ, в 2022 году на Ямале в рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 21 км автомобильных дорог, из них региональных — порядка 11 км, муниципальных — почти 10 км.

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