Октябрьский район, Югра, , 05:53 — REGNUM В Югре житель посёлка Талинка предстанет перед судом за убийство общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Горящий дом Прокуратура Ярославской области

По версии следствия, 33-летний обвиняемый в июле 2021 года, находясь в нежилом расселённом доме в посёлке Талинка Октябрьского района, поругался со своим знакомым собутыльником. Когда пьяный обидчик уснул, обвиняемый поджёг диван. Потерпевший погиб при пожаре, дом полностью сгорел.

Гражданин обвиняется по п. «е» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершённое общеопасным способом»). До решения суда он находится под стражей.

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