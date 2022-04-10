Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Предложение дать всем пользователям, подписанным на Twitter Blue статус верифицированных выдвинул американский миллиардер Илон Маск 9 апреля в своём аккаунте в Twitter.

Илон Маск Heisenberg Media

Маск заявил, что синюю галочку верификации должен получить каждый подписчик Twitter Blue — платной подписки в рамках Twitter, которая даёт ряд преимуществ. Сейчас подписка стоит $3 в месяц, но Маск выдвинул идею увеличить стоимость для пользователей, не проживающих в США.

Кроме того, Маск сделал намёк на возможность оплаты подписки с помощью криптовалюты Dogecoin и предложил полностью изменить подход к оформлению подписки. Согласно предложению Маска, стоимость подписки для американцев будет $2 в месяц, но с оплатой на год вперёд и с выдачей галочки верификации лишь спустя 60 дней после оплаты. При этом в случае мошенничества или рассылки спама аккаунт будет заблокирован без возврата денежных средств.

Напомним, платная подписка Twitter Blue даёт возможность просматривать и читать без рекламы статьи ряда СМИ из тех, что доступны на платформе, даёт право на редактирование публикации в течение 60 секунд после отправления и делает доступными множество других функций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск войдёт в совет директоров Twitter.

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