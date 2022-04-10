Вашингтон, 10 апреля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Заявление о том, что самым мощным в мире ядерным потенциалом Соединённые Штаты обладают благодаря ему, сделал экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками 9 апреля в штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп отметил, что именно он перестроил ядерные силы страны вместе с другими системами и в результате были созданы «самые мощные ядерные силы». Экс-президент США добавил, что раньше у страны были вооружения, возраст которых был более 40 лет и «никто даже не знал, что они работают». Однако, как утверждает Трамп, под его руководством весь американский ядерный потенциал был «отремонтирован и перестроен».

Никаких доказательств своих утверждений бывший американский лидер не привёл.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-президента США Трампа, действующая администрация Белого дома спровоцировала рост цен на бензин, газ и продукты в стране задолго до ситуации на Украине.