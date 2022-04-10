Тюмень, , 05:20 — REGNUM В большинстве крупных магазинов Тюмени капуста за неделю подешевела на 23 рубля. Об этом сообщает портал 72. ru.

Капуста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что за неделю стоимость белокочанной капусты снизилась со 150 рублей за килограмм до 98-120 рублей.

«На динамику цен на капусту оказывают влияние такие факторы, как сезонность (поставки импортной капусты нового урожая), повышение курса валют, изменение цен на рынках стран-производителей, снижение объёма поставок товаров из-за закрытия границ, увеличение логистических издержек по доставке товаров потребителям», — пояснили изданию представители тюменских властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Курганской области за неделю (с 25 марта по 1 апреля) капуста, наоборот, подорожала на 11,8% и стоит в среднем 91 рубль.

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