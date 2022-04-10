Тюмень, 10 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В большинстве крупных магазинов Тюмени капуста за неделю подешевела на 23 рубля. Об этом сообщает портал 72. ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

Отмечается, что за неделю стоимость белокочанной капусты снизилась со 150 рублей за килограмм до 98-120 рублей.

«На динамику цен на капусту оказывают влияние такие факторы, как сезонность (поставки импортной капусты нового урожая), повышение курса валют, изменение цен на рынках стран-производителей, снижение объёма поставок товаров из-за закрытия границ, увеличение логистических издержек по доставке товаров потребителям», — пояснили изданию представители тюменских властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Курганской области за неделю (с 25 марта по 1 апреля) капуста, наоборот, подорожала на 11,8% и стоит в среднем 91 рубль.