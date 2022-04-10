Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Глава Белого дома Джозеф Байден спровоцировал рост цен на бензин, газ и продукты в стране ещё до событий на Украине. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп 9 апреля в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Трамп Mark J. Terrill

По мнению Трампа, нынешняя администрация Белого дома запустила механизм повышения цен на бензин, газ и продукты задолго до событий на Украине, а сейчас пытается переложить ответственность на Россию. Как утверждает Трамп, демократы объявили войну американской энергетике, спровоцировав «безудержную инфляцию» своей ультралевой политикой.

Также Трамп раскритиковал курс действующей власти на зелёную энергетику. Как пояснил экс-президент США, ветряные мельницы «убивают всех птиц, уничтожают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики».

«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал действующую администрацию Белого дома «пятном» на репутации США.

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