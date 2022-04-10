Москва, 10 апреля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Бывший президент Дональд Трамп считает, что он уже дважды побеждал на выборах президента США, и не исключает, что ему придется вновь сделать это. Об этом экс-глава Белого дома заявил на митинге его сторонников в Северной Каролине. Впрочем, официально о своих планах побороться за пост президента Америки Трамп пока предпочел не говорить.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Также Трамп жестко раскритиковал действующие власти США, которые, по его мнению ответственны за рост инфляции, энергетический кризис, дороговизну продовольственных товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трампа возмутило то, как в США обстоят дела с охраной границ. Бывший глава Белого дома считает, что даже в странах третьего мира, ситуация выглядит лучше, чем в США.