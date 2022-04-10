Тюмень, , 04:34 — REGNUM В Тюмени водитель сбил на пешеходном переходе женщину с девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Установлено, что 28-летняя женщина и шестилетняя девочка были сбиты автомобилем «Хундай» в проезде 9 мая на пешеходном переходе. Пострадавшие получили ушибы и другие повреждения.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Причём в машине он перевозил без автокресла свою пятилетнюю дочь.

Водитель привлечён к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два легковых автомобиля столкнулись в Тюмени в ночь на 9 апреля, в результате погибли двое подростков.