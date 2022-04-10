Берлин, 10 апреля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Срок эксплуатации пяти атомных электростанций (АЭС) предложил продлить в Германии премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Такое заявление политик сделал в интервью, опубликованном 10 апреля в газетах редакционной группы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По мнению Зёдера, закрытие трёх действующих АЭС в Германии к концу года — это серьёзная идеологическая ошибка на фоне обострения ситуации в энергетической сфере. АЭС обеспечивают электроэнергией 10 млн домохозяйств, и Зёдер предложил продлить эксплуатацию как минимум пяти АЭС в Германии ещё на пять лет. Это, по словам Зёдера, следует сделать, чтобы смягчить последствия от запрета на российские энергоносители и выиграть время для реализации намеченных целей в зелёной энергетике.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против продления срока эксплуатации АЭС. В настоящее время на территории страны действуют три АЭС: в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Все их намечено отключить в конце 2022 года. На 1 января 2022 года в ФРГ действовали шесть АЭС. Отказ от атомной энергетики в Германии был согласован правительством после катастрофы на японской АЭС «Фукусима».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Баварии Зёдер предупредил о негативных последствиях отказа от российского газа для экономики Германии.