Берлин, 10 апреля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Зависимость Германии от российских энергоносителей предложил преодолевать постепенно, чтобы смягчить негативные последствия такого шага, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Такое заявление политик сделал в интервью, опубликованном 10 апреля в газетах редакционной группы Funke.

Patrick Büttgen, phoenix Маркус Зёдер

Зёдер пояснил, что в краткосрочной перспективе Германия может обойтись без российских нефти и угля. От поставок газа не получится отказаться в одночасье без негативных последствий для страны.

Зёдер предупреждает, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнётся с массовой безработицей, социальным спадом и общим упадком в экономике. Поэтому отказ от газа должен происходить постепенно, с учётом последствий для населения страны.

Власти Германии уже давно строили планы по отказу от российских энергоносителей. Для замены поставок газа из России на севере ФРГ в настоящее время возводятся два терминала, предназначенных для приёма сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять стран ЕС выразили возмущение перспективой введения запрета на импорт российского газа и нефти.