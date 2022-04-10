Джакарта, 10 апреля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано сейсмологами на территории Индонезии. Об этом 9 апреля сообщила геологическая служба США.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Подземные толчки были зафиксированы в 21:22 по всемирному координированному времени (00:22 мск 10 апреля). Эпицентр землетрясения располагался в 119 км на северо-восток от города Абепура в индонезийской провинции Папуа. Население города составляет около 62,2 тыс. человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине 49 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло у берегов государства Вануату.