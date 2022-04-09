Москва, 10 апреля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Та антироссийская политика, которую проводят США, может обернуться крахом такого понятия как нефтедоллар. К такому выводу пришел политолог и экономист Александр дель Валль (Франция), опубликовавший свои умозаключения в статье, которая вышла в журнале Valeurs actuelles.

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Французский эксперт полагает, что американские старания, направленные на изоляцию России, в конечном итоге ведут к тому, что доллар теряет свои позиции, в то время как юань и рубль напротив – набирают силу. Более того, дель Валль увидел в решении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расплачиваться за российский газ рублями, свидетельство начала раскола в Европейском союзе, по вопросу о связях с Россией.

«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», — рассуждает политолог.

По его мнению, мир становится моногополярным, а политика, нацеленная на изоляцию РФ, только подпитывает этот процесс.