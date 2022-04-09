Порт-Вила, 10 апреля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано сейсмологами у побережья государства Вануату. Об этом 9 апреля сообщает геологическая служба США.

TUBS Вануату

Подземные толчки были зафиксированы в 20:52 по всемирному координированному времени (23:52 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 65 км на юго-запад от населённого пункта Норсуп (проживает около 3 тыс. человек) в провинции Малампа.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2 на юго-востоке Турции.