Москва, , 02:25 — REGNUM В РФ рост популярности юаня выглядит вполне обоснованным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

Юань 23yy.com

«Эта ситуация сложилась под влиянием целого ряда факторов: санкций США, стран еврозоны и целого ряда других в отношении российских банков и крупных компаний (разного уровня), отключение от SWIFT отдельных российских банков, запрет на экспорт в Россию долларов США и евро. Росту популярности юаня способствовал также поиск новых контрагентов для замещения санкционных товаров и активная перестройка уже налаженных расчетов с китайскими контрагентами, — сказала Мешкова. — Юань, безусловно, выглядит привлекательно с учетом того, что Китай – одна из крупнейших экономик мира».

По ее словам, с учетом санкций, а также временного ограничения отдельных операций с долларами и евро для населения со стороны Банка России сбережения в юанях выглядят привлекательно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ китайский юань пока не сможет стать основной валютой для сбережений.

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