Москва, , 02:13 — REGNUM Финансовая система РФ сохраняет стабильность, несмотря на санкционное давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

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«Нынешнее положение финансовой системы РФ представляется вполне устойчивым, — сказал Фиапшев. — Введение новых санкционных ограничений для российских банков еще более отодвинуло их от международных рынков, зарубежных контрагентов, затруднило или исключило возможность трансграничных транзакций. Но, надо признать, это пока слабо отражается на их положении на внутреннем рынке, их способности выполнять свои обязательства. Особенно если учесть те гарантии национального регулятора, которые он им предоставил».

По словам профессора, сохранению стабильного положения способствует введение обязательств для экспортеров продажи 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров и сохраняющиеся ограничения на валютные операции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку.