Брюссель, , 02:08 — REGNUM Планы масштабного развёртывания своих вооружённых сил на восточных границах разрабатывает НАТО в связи с возрастающей военной активностью России. Заявление об этом сделал 9 апреля генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Sunday Telegraph.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столтенберг пояснил, что Североатлантический альянс находится на пути фундаментальной трансформации, которая началась в связи с событиями на Украине. По данным Столтенберга, на восточном фланге НАТО находится около 40 тыс. военнослужащих, что в десять раз больше, чем несколько месяцев назад, и их число будет расти.

Как уточнил Столтенберг, происходящее сейчас — это «новая нормальность для европейской безопасности». По словам генсека НАТО, лидеры стран альянса примут решение по «перезагрузке» НАТО на саммите в Мадриде, который намечен на июнь текущего года. Напомним, в конце марта Столтенберг заявил о планах военного альянса нарастить своё присутствие на восточном фланге, на море, на суше и в воздухе, а также усилить системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны. По словам генсека НАТО, такое решение было принято в ответ на события на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО.

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