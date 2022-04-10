Москва, , 02:01 — REGNUM Решение Центрального банка РФ понизить ключевую ставку до 17% было верным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, можно было пойти и на более значительное снижение ключевой ставки, — сказал профессор. — Многие рыночные игроки предвосхитили это решение, снизив ставки по депозитам. Отчасти этому способствовал устойчивый приток денежных средств граждан России на срочные депозиты в последний месяц».

Однако, как полагает экономист, в новых ценовых условиях предлагаемые банками продукты не будут покрывать потери, связанные с инфляцией.

«Это отчасти может спровоцировать отток средств в «теневой» сегмент рынка валютного», — сказал Фиапшев.

При этом он уточнил, что хотя снижение ключевой ставки и удешевляет кредит для бизнеса и населения, ее новый уровень все равно остается слишком высоким и поэтому эта банковская услуга остается недоступной для значительного числа российских предпринимателей и граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что ключевая ставка Банка России остается слишком высокой и не оставляет надежд на то, что российские предприниматели бросятся массово получать кредиты.

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