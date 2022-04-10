Москва, , 01:55 — REGNUM Пакистанские законодатели 11 апреля проголосуют и определят, кто будет новым премьер-министром страны. Такой информацией с изданием Dawn поделился исполняющий обязанности председателя парламента Аяз Садик.

Пакистан

Отметим, что ранее депутаты объявили вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, в то время как спикер нижней палаты парламента Пакистана Асад Кайсер ушел в отставку, мотивировав свой поступок нежеланием «участвовать в иностранном заговоре».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Национальное собрание Пакистана проголосовала за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану.