Москва, , 01:28 — REGNUM В РФ наиболее неустойчивым выглядит положение работников занятых либо непосредственно в компаниях, уходящих из России, либо в зарубежных и российских фирмах непосредственно связанных со странами, которые присоединились к санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Безработный

«Особенно уязвимыми выглядят сферы торговли компьютерной, бытовой, профессиональной аппаратурой, где традиционно высокая доля импорта из западных стран, — сказал Мастеров. – Также могут возникнуть проблемы у сферы услуг, связанной с компьютерным программированием, творческими профессиями (музыканты, звукорежиссеры, фотографы, режиссеры и др.), которые сильно зависимы от высококачественного профессионального импортного оборудования».

Кроме того, как полагает Мастеров, значительные проблемы с работой могут возникнуть и у представителей традиционных офисных профессий.

«Это касается маркетологов, менеджеров, бухгалтеров, экономистов, поскольку значительная часть таких работников, либо работает в иностранных компаниях, либо связана с обслуживанием и продвижением на российский рынок импортных брендов различных зарубежных фирм», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, снизится ли в РФ количество трудовых мигрантов.

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