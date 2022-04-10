Москва, , 01:19 — REGNUM В 2022 году в РФ можно ждать частичного оттока трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«С одной стороны, в ближайшие месяцы многие мигранты, занятые в строительстве, могут остаться без работы из-за замедления либо консервации строительства ряда объектов вследствие разрыва либо нарушения экономических, технологических и логистических цепочек, связанных с поставкой материалов и оборудования из-за рубежа, — сказал Мастеров. — С другой стороны, следует ожидать замедления российской экономики с переходом в рецессию уже в ближайшие месяцы, что приведет к росту безработицы, снижению реальных располагаемых доходов населения. Ситуация может усугубиться и рисками, связанными с развитием рецессии в мировой экономике».

В этих условиях, как пояснил Мастеров, снизится востребованность товаров, услуг в целом ряде отраслей и, как следствие, снизится потребность в рабочей силе.

«В том числе в тех сегментах, где традиционно задействованы мигранты (курьеры, обслуживающий персонал, рынок частных услуг). Как следствие, часть мигрантов может оказаться невостребованной, и будет вынуждена покинуть Россию», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что пик роста безработицы в России случится летом и осенью 2022 года.

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