Москва, , 01:18 — REGNUM На фоне появления информации о возможной блокировке видеохостинга YouTube в России появился сервис, позволяющий владельцам YouTube-каналов перенести контент в соцсеть «ВКонтакте». Информация была опубликована 9 апреля на сайте платформы.

Администрация службы VK Video Transfer заявила, что их инструмент позволяет перенести видео с YouTube «за считанные минуты». Авторам нужно лишь указать URL-ссылку на свой канал и далее следовать указаниям «помощника». Пользователи могут выбрать количество роликов, которые они хотят перенести во «ВКонтакте», отметим, что за один раз сервис позволяет загрузить лишь до 1 тыс. видео.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских пользователей YouTube скорее переносить контент с видеохостинга на российские платформы. Она выступила с соответствующим заявлением после того, как YouTube заблокировал канал Госдумы РФ «Дума ТВ». «Судя по всему, Youtube себе приговор подписал», — заявила Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: YouTube себе приговор подписал. Сеть: «Блокируйте эту помойку!»