Москва, , 09:20 — REGNUM Портал Discover Moscow подготовил подборку городских парков для весенних прогулок. Об этом 10 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Прогулка по паркам Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

В число подобранных парков вошли самые разные природные территории и зеленые зоны: от маленьких скверов до заповедников и музеев под открытым небом.

«Там можно не только погулять на природе, но и полюбоваться старинными зданиями и скульптурами. Например, в «Коломенском» расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще для москвичей открыты ландшафтные, районные парки, зоны отдыха у воды и музеи под открытым небом», — сказала Сергунина.

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