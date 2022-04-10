Москва, 10 апреля 2022, 09:20 — REGNUM Портал Discover Moscow подготовил подборку городских парков для весенних прогулок. Об этом 10 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Прогулка по паркам Москвы
Прогулка по паркам Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM

В число подобранных парков вошли самые разные природные территории и зеленые зоны: от маленьких скверов до заповедников и музеев под открытым небом.

«Там можно не только погулять на природе, но и полюбоваться старинными зданиями и скульптурами. Например, в «Коломенском» расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще для москвичей открыты ландшафтные, районные парки, зоны отдыха у воды и музеи под открытым небом», — сказала Сергунина.

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