Москва, 10 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Портал Discover Moscow подготовил подборку городских парков для весенних прогулок. Об этом 10 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Василий Иванов ИА REGNUM Прогулка по паркам Москвы

В число подобранных парков вошли самые разные природные территории и зеленые зоны: от маленьких скверов до заповедников и музеев под открытым небом.

«Там можно не только погулять на природе, но и полюбоваться старинными зданиями и скульптурами. Например, в «Коломенском» расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще для москвичей открыты ландшафтные, районные парки, зоны отдыха у воды и музеи под открытым небом», — сказала Сергунина.