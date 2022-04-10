Москва, , 01:11 — REGNUM Пик роста безработицы в России ожидается летом и осенью 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Серьезное ухудшение финансовых результатов российских компаний, чья деятельность серьезно зависит от экономических отношений с зарубежными странами (участвующими в санкционном противостоянии) в полной мере проявится в течение одного – двух кварталов, — сказал Мастеров. – Ряд представительств зарубежных организаций либо уже прекратили, либо прекратят свою деятельность в течение ближайших нескольких месяцев. В связи с этим, можно ожидать пика роста безработицы в течение лета и осени текущего года».

Кроме того, экономист считает, что нельзя исключать новой волны роста безработицы в конце 2022 года и начале 2023 года.

«Это объясняется тем, что часть фирм пока попытаются продолжить работу, но по итогам негативных финансовых результатов 2022 года будут вынуждены уйти с рынка», — заметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, ждет ли РФ появление большого количества безработных.

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