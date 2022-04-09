Москва, 10 апреля, 2022, 01:04 — ИА Регнум. В ближайшее время в РФ следует ждать появления большого числа безработных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал прогнозы Bloomberg о том, что безработица в РФ в 2022 году превысит 9%. Как полагает Мастеров, с таким прогнозом можно согласиться.

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«В настоящее время российская экономика переживает серьезные шоки, — сказал он. — Под серьезным ударом находится ее финансовая система. Требуется кардинальная перестройка экономики, на которую нужно много времени. И несмотря на все меры правительства, в короткие сроки нейтрализовать или хотя бы частично снизить негативный эффект не удастся. Поэтому в ближайшее время следует ждать появления большого числа людей, оставшихся без работы. Как по причине прекращения деятельности в РФ западных компаний, так и из-за сокращения, либо полного прекращения деятельности организаций, связанных с торговлей, сферой услуг и других видов деятельности, ориентированных на экономику западных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ не растет регистрируемая безработица, однако по-прежнему увеличивается число работников, которых вывели в простой.