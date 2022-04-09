Москва, 10 апреля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Ключевая ставка Банка России остается слишком высокой и не оставляет надежд на то, что российский бизнес начнет массово обзаводиться кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку лишь до 17%.

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«Давно пора российскому регулятору снижать запредельную для текущих условий ставку, – сказал Ковригин. – Риски девальвации резко уменьшились, рубль вернулся к январским значениям. Инфляционные риски есть, но сейчас они не настолько сильные. Хуже другое – бизнесу тяжело из-за перестройки логистики и партнёрства с зарубежными субъектами экономики. И мы их душим высокой ключевой ставкой. 17% – это все равно много. Не будут предприниматели брать кредиты массово в таких условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова заявила, что кредиты в РФ остаются чересчур дорогими.