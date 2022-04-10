Исламабад, , 00:50 — REGNUM Национальное собрание Пакистана проголосовала за вынесение вотума недоверия премьер-министру Имрану Хану, инициативу поддержали 174 представителя нижней палаты парламента из 342. Об этом 9 апреля сообщила газета Dawn.

Результаты голосования объявил председатель Аяз Садик, являющийся членом партии «Пакистанская мусульманская лига». Перед закрытием заседания он сказал, что документы, касающиеся кандидатуры нового премьер-министра, могут быть представлены 10 апреля 2022 года, в 14:00 по местному времени, и что они будут рассмотрены до 15:00. Заседание, в рамках которого пройдёт голосование по поводу избрания нового премьера Пакистана, состоится 11 апреля 2022 года, в 11:00.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что голосование по вотуму недоверия правительству Имрана Хана откладывалось дважды за день. Решение президента страны Арифа Алфи о роспуске Национального собрания (парламента) Пакистана Верховный суд Пакистана отменил 8 апреля 2022 года.

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