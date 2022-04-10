Москва, , 00:47 — REGNUM Россия не останется без пшеницы к осени 2022 года, но в Азию и Африку пора продавать не зерно, а муку, цена которой вырастет очень сильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко.

Зерно

«Если изучить топ-5 мировых экспортеров зерна, а именно Россию, Канаду, США, ЕС и Украину, то мы увидим, что в реальности их меньше. Дело в том, что Канада 90% своего зерна продаёт только в США, где действует мораторий по продаже своей пшеницы, и они перепродают канадскую. ЕС продаёт 100% своей пшеницы на экспорт, а внутренний рынок обеспечивает турецкой мукой, которую турки полностью делают из российской и украинской пшеницы. Получается, что основных экспортеров на рынке пшеницы остается всего трое. Но РФ уже перекрыли воздушное и морское сообщения, да и автотранспортный поток возможен лишь в Азию, так как Европа закроет автодороги в Польше. А над Украиной навис провал посевной», — сказал Ермоленко.

По его словам, на мировом рынке остается лишь Канада.

«Но правительство Трюдо уже ведет активные переговоры с Мексикой и Бразилией о продаже канадской пшеницы за канадский доллар. А вот что будет делать Европа к осени это большой вопрос, так как турецкой муки они, скорее всего не увидят, а свои посевные площади их не прокормят, — сказал эксперт. — К осени мы без пшеницы не останемся, но пора в Азию и Африку продавать не зерно, а муку, ведь цена на нее вырастет ещё больше, чем на зерно. Для РФ сейчас самое время наращивать внутреннее производство, это сократит себестоимость конечного продукта, ну и для экспорта готовых продуктов тоже останется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что продолжающийся рост мировых цен на продовольствие угрожает РФ лишь косвенными рисками.

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