Москва, , 00:37 — REGNUM Китайский юань пока не сможет стать основной валютой для сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о резком росте остатков на счетах российских юридических лиц в юанях.

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«Российский бизнес в условиях сильных ограничений на контакты с американскими и европейскими бизнес-партнерами переструктурирует отношения и логистику на Китай и другие восточные страны, — сказал Ковригин. — Позиции доллара, кроме того, заметно пошатнулись. Вместе с тем, перспективы юаня в России пока еще туманны. Американские и европейские компании, вполне возможно, ещё вернутся в Россию, а российский бизнес сможет восстановить контакты с западными партнёрами. И позиции юаня в России тогда будут неопределенными. Не сможет пока что он стать основной валютой для сбережений! Процентные ставки по вкладам в юанях в большинстве банков очень низкие, спред заметно выше в сравнении с долларом и евро».

Однако, как подчеркнул экономист, юани как дополнительная для сбережений валюта вполне пригодна.

«Это хорошее средство диверсификации», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские компании находятся в поиске альтернативы долларам и евро.

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