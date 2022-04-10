Москва, , 00:30 — REGNUM Дальнейший рост мировых цен на продовольствие обернется для России лишь косвенными рисками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал соответствующие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Рост цен QuoteInspector

«Рост мировых цен на продовольствие начался во второй половине 2020 года и поддерживался различными факторами. Наиболее значимым из них является напряженность в международных отношениях и связанные с этим угрозы срыва поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений, — сказал Терновский. – В 2021 году в России были введены меры защиты внутреннего рынка от колебаний мировых цен по зерновым культурам и подсолнечному маслу – были применены плавающие пошлины на экспорт. По другим основным продуктам степень интеграции в мировой рынок достаточно низкая. Мы производим необходимое для потребления количество сахара, мяса птицы, свинины. Поэтому дальнейший рост мировых цен на продовольствие для России несет лишь косвенные риски – он может повлечь за собой рост цен на ресурсы, которые мы импортируем: семена, средства защиты растений, технику».

Как пояснил Терновский, в зоне риска оказываются страны с относительно низкими доходами населения и высокими объемами импорта первичной сельскохозяйственной продукции (например, зерна).

«К ним можно отнести Египет, Марокко, Алжир, Нигерию и другие», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост мировых цен на мясо объяснили повышенным спросом, удорожанием кормов и вспышками заболеваний.

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