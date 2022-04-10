Токио, , 00:28 — REGNUM Санкционные меры, введённые против трёх белорусских банков в связи с ситуацией на Украине, вступили в действие в Японии. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба японского МИД.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции были согласованы правительством Японии 11 марта, они направлены против трёх белорусских банков — коммерческих Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития, специализированного финансового института, работающего только с юрлицами.

Санкционные меры включают замораживание активов, запрет транзакций и другие. При этом власти Японии ориентировались на схожие шаги, предпринятые в отношении белорусских банков странами Евросоюза. В частности, все три банка были отключены от системы международных платежей SWIFT.

В свою очередь, белорусские банки отметили, что готовы к ограничениям, предпринятым против них, и продолжат свою деятельность без перебоев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о согласовании правительством Японии санкционных мер против трёх белорусских банков.

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