Москва, , 00:24 — REGNUM Рост мировых цен на мясо связан с повышенным спросом, удорожанием кормов и вспышками заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о рекордном росте мировых цен на продовольствие.

Рост цен Pixabay.com

«В марте 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО было на 12,6% выше его февральского значения и достигло самого высокого уровня с 1990 года. Это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию, — сказала Долгова. — Повышение мировых цен на ряд основных продовольственных товаров (зерновые, растительные масла, сахар) спровоцировано сокращением экспортных поставок из России, состоянием посевов в других странах-экспортерах, прогнозами на урожай, а также ростом мировых цен на нефть».

По ее словам, рост цен на мясо связан с вспышками заболеваний животных, повышенным спросом в преддверии Пасхи, удорожанием кормов.

При этом она уточнила, что меры правительства России (временные ограничения на экспорт зерновых, сахара и ряда других товаров), способствуют стабилизации предложения на национальном рынке и препятствуют высокому росту внутренних цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН мировые цены на продовольствие в марте 2022 года достигли рекорда 1990 года.

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