Москва, 10 апреля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ кредиты в РФ остаются слишком дорогими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, рассуждая о том, какие последствия будет иметь снижение ключевой ставки Банка России.

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«Первоначальное повышение ключевой ставки планировалось на краткосрочный период. Сейчас ситуация постепенно налаживается и ЦБ РФ становится понятно как действовать дальше. Далее можно ожидать снижения ставки, — сказала Ермилова. — По кредитам – при повышении ставки до 20% они стали дорогими и малодоступными для населения. Сейчас ситуация стала получше, но все же кредиты пока останутся достаточно дорогими. В финансовой системе конечно, много проблем в связи с санкциями, но все они решаемы».

Как полагает экономист, предприниматели, скорее всего, подождут дальнейшего снижения ставок по кредитам.

«Пока же кредиты остаются достаточно дорогими. Брать их могут только при острой необходимости», — уточнила Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Центральный банк РФ не видит угрозы оттока валюты.