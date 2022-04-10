Москва, , 00:03 — REGNUM Центральный банк РФ не видит угрозы оттока валюты. Об этом в Телеграмм-канале Высшей школы экономики написал директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков, комментируя решение Банка России понизить ключевую ставку.

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«Решение Центробанка вызвано тем, что предыдущие валютные ограничения, в результате которых валюту нельзя ни продать, ни купить сработали. Регулятор не видит угрозы оттока валюты, при этом инфляция остается высокой. В этой ситуации ЦБ решил, что может снизить ставку, — считает эксперт. — Естественно, нынешний шаг регулятора повлияет на банки. И ставки по кредитам, и по вкладам снизятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что дальнейшее снижение ключевой ставки окажется постепенным.

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