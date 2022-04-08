Москва, 19 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. У России в 2014 году не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть, как и другие современные системы. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Президента России спросили, не стоило ли начать специальную военную операцию на Украине еще в 2014 году.

«У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть! Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было», — ответил глава государства.

Сослагательное наклонение здесь применять невозможно, заключил российский лидер.

Напомним, что российские гипрезвуковые ракеты «Кинжал» в ночь на 9 марта поразили особо важные объекты Украины.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у президента России Владимира Путина запланированы визиты в регионы страны.