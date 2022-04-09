Донецк, , 23:55 — REGNUM Деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой Народной Республике признана неправомерной. Об этом говорится в распоряжении Государственного комитета обороны ДНР.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Распоряжением Государственного комитета обороны ДНР № 5 от 9 апреля 2022 года признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Отмечается, что пребывание членов СММ ОБСЕ на территории ДНР с 9 апреля считается нежелательным. Исключение составляют лишь те члены миссии, которые выполняют мероприятия в рамках распоряжения госкомитета. Всем остальным членам СММ ОБСЕ предписано покинуть территорию республики до конца апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в ДНР задержали работника СММ ОБСЕ за несовместимую с его мандатом деятельность. В настоящее время правоохранительные органы республики проводят доследственную проверку. Отмечалось, что члены миссии совершали противоправные действия на территории ДНР.

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