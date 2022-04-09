Мариуполь, ДНР, , 23:39 — REGNUM При обстреле освобожденной части Мариуполя со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 13 мирных жителей. Об этом 9 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 13 мирных жителей на освобожденной ранее территории населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по факту обстрелов украинскими боевиками Донбасса из тяжелого вооружения.