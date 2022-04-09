Париж, 9 апреля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Соединенным Штатам удалось сорвать все попытки интеграции России с Европой и развития сотрудничества на пространстве от Урала до Атлантического океана, заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур газете Le Point.

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

По его словам, экс-президент Франции Франсуа Миттеран после распада СССР предложил создать европейскую конфедерацию, в состав которой могла бы войти и Российская Федерация, однако «американцы сорвали этот проект». Земмур напомнил, что попытки интегрировать Россию в Европу предпринимал еще один глава республики — Жак Ширак, однако часть стран ЕС предпочитала развивать отношения с США и НАТО.

Земмур подчеркнул, что Европа пытается реагировать на действия Москвы в рамках НАТО, то есть находясь в подчинении США.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов от различных партий. Эксперты предполагают, что основная борьбы за президентскую должность развернется между действующим главой республики Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен.