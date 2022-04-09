* «Талибан» — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:26 — REGNUM Более 10 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли во время боевых столкновений в Андарабе вечером 8 апреля. Об этом, как передает Аfintl.com, заявил представитель Фронта национального сопротивления Себгатулла Ахмади журналистам.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Седьмое наступление преступных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после семичасовых боев было отбито силами Фронта национального сопротивления Афганистана в районе Дарбанд — Касе-Тараша в долине Касан уезда Андараб», — отметил Ахмади.

Он добавил, что в ходе боев были «уничтожены одиннадцать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранены десятки террористов».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил журналистам, что к силам сопротивления присоединились коммандос бывшей афганской армии.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.