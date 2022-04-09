Москва, 9 апреля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. За сутки в Российской Федерации проведено более 200 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 220 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 286,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первая в мире назальная вакцина от коронавируса может получить название «Спутник Н».