Москва, , 23:00 — REGNUM Российские военные доставили почти 10 тыс. тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс. Об этом 9 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«РФ на Украину (начиная со 2 марта) уже доставлено 9 977,3 тонны гуманитарных грузов, проведена 781 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки — девять в ДНР, ЛНР и Херсонской области», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила, что партию гумпомощи доставили военнослужащие России в город Изюм в рамках проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.