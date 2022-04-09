Донецк, 9 апреля 2022, 22:56 — REGNUM В противостоянии Украины с Россией, Донецкой и Луганской Народными республиками участвует целый конгломерат стран. Такое мнение 9 апреля высказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Читайте также: Россия за сутки эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 26 тыс. человек
Он подчеркнул, что действия военных, противостоящих республикам Донбасса и России, выглядят достаточно профессионально не только в части артиллерии, но и с точки зрения тактики ведения боя и выстраивании линии обороны. За год такие навыки приобрести невозможно, уверен Денис Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 26 тыс. человек. Всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети.