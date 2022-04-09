Тегеран, 9 апреля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Иран ввел санкции в отношении 24 граждан США за террористическую деятельность и нарушения прав человека, сообщает пресс-служба иранского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Эти лица причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации», — заявили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Исламской Республики расценивает эти действия американских граждан как нарушения принципов международного права и прав человека. При этом большинство попавших в санкционные списки граждан США ранее работали в федеральных ведомствах Соединенных Штатов в то время, как президентом страны был Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что США продолжают нарушать резолюцию 2231 Совбеза ООН, закрепляющую сделку по иранской ядерной программе. По словам дипломата, действующие власти США продолжат политику максимального давления на Тегеран, принятую экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.