Москва, , 22:32 — REGNUM Власти Украины блокируют в своих портах 77 судов из 18 стран. Об этом 9 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств», — отметил он.

По его словам, угроза обстрела и высокая минная опасность, созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море, не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российские средства ПВО сбили еще три украинских беспилотника.