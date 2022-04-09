Москва, , 22:20 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 26 тыс. человек. Об этом 9 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 26 676 человек, из них — 3 447 детей», — отметил он.

Мизинцев также добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 704 434 человека, из которых 135 153 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и ракетными войсками в течение текущего дня поражены 65 военных объектов Украины.