Тюмень, , 22:09 — REGNUM В Тюмени почти 500 тыс. рублей выделили на военно-мемориальную экспедицию «Мы из будущего» областного поискового центра. Об этом сообщает ИА «Тюменская линия», ссылаясь на пресс-секретаря центра поисковиков Валерию Ивановскую.

Автопробег в Тюмени Пресс-служба администрации Тюмени

Проект совместит летний палаточный лагерь с военно-мемориальной экспедицией. Дети в ходе познавательного отдыха будут находиться в условиях быта военного времени — будут жить по уставу, ходить в военной форме.

«Это сделано для того, чтобы ребята понимали, что чувствуют те, кто со школьного порога оказались на войне в 1941 году», — пояснила Валерия Ивановская.

Средства гранта поисковики потратят на организацию, питание, бытовые нужды, военное снаряжение.

Отмечается, что в Тюмени по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов определены 30 победителей среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Инициативы победителей грантового конкурса направлены на работу с детьми и молодежью, привлечение к занятиям спортом, организацию занятости в каникулы.