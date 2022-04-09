Вашингтон, 9 апреля 2022, 22:07 — REGNUM Западные страны нарушают обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek, сообщил телеграм-канал дипломатического представительства России.
Посол считает, что с целью отвлечь внимание от этих нарушений западные дипломаты демонизируют Российскую Федерацию. В доказательство он привёл то, что США на протяжении более 20 лет блокируют работу над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки.
Он подчеркнул, что в результате действий США эти страны постигла гуманитарная катастрофа и невероятные потери среди мирного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, на онлайн-конференции «Института Шиллера» он высказал мнение, что Западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием. Анатолий Антонов заявил о необходимости призвать Украину соблюдать международное гуманитарное право.