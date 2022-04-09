Вашингтон, 9 апреля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Западные страны нарушают обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek, сообщил телеграм-канал дипломатического представительства России.

Mil.ru Анатолий Антонов

Посол считает, что с целью отвлечь внимание от этих нарушений западные дипломаты демонизируют Российскую Федерацию. В доказательство он привёл то, что США на протяжении более 20 лет блокируют работу над юридически обязывающим Протоколом к Конвенции с эффективным механизмом проверки.

«В ход идут инсинуации и о якобы готовящихся Россией операциях по применению химоружия на территории Украины. На Западе не хотят вспоминать, как натовские страны без санкции Совета Безопасности ООН провели военную операцию против Югославии. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Похожая участь настигла позднее Ирак, Ливию и Сирию», — написал Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что в результате действий США эти страны постигла гуманитарная катастрофа и невероятные потери среди мирного населения.

«Возникли очаги международного терроризма. Свои военные интервенции западные государства оправдывали неподтвержденными данными. Чего только стоит пробирка с белым порошком, которую госсекретарь США демонстрировал всему миру, убеждая международное сообщество в наличии у Ирака оружия массового поражения», — подчеркнул посол России в США.

Как сообщало ИА REGNUM, на онлайн-конференции «Института Шиллера» он высказал мнение, что Западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием. Анатолий Антонов заявил о необходимости призвать Украину соблюдать международное гуманитарное право.