Мариуполь, ДНР, , 21:46 — REGNUM Около 200−300 не украинских военнослужащих находятся вместе с бойцами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в здании металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал взятый в плен националист, написал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Он опубликовал видео, на котором мужчина выразил сожаление, что воевал против России. Пленный передал военнослужащим РФ информацию о том, сколько человек находится в «Азовстали», где их место дислокации и как они вооружены.

«На «Азовсталь» находятся иностранные войска, не знаю какой страны, человек 200−300, и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 1500−2000», — сказал пленный.

«Видали, как они преображаются и соловьем заливаются, когда туго? Жалеют они теперь, что выбрали такой путь, вспоминают про единство народов, о братстве славян», — прокомментировал его слова Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где «нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов».